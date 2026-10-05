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Премьер Испании Педро Санчес назначил досрочные выборы

Премьер Испании Педро Санчес назначил досрочные выборы

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 29 ноября, сообщил глава правительства 5 октября в телевизионном обращении.

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