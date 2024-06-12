«Заперт в своём глупом тельце»: первый тизер-трейлер и подробности Goodnight Univers...

«Заперт в своём глупом тельце»: первый тизер-трейлер и подробности Goodnight Universe от соавторов Before Your EyesИздательство Skybound Games и студия Nice Dream, основанная соавторами Before Your Eyes, представили дебютный тизер-трейлер своего сюжетного приключения с научно-фантастическим уклоном Goodnight Universe.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)