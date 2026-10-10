Шарль Леклер: Когда трасса начала высыхать, я уже ничего не мог сделать

FerrariПилот Ferrari Шарль Леклер финишировал третьим в спринте Гран При Сингапура. Монегаск признался, что во второй половине заезда столкнулся с серьёзными трудностями из-за настроек баланса машины, которые перестали работать после высыхания трассы.
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