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Роспотребнадзор заблокировал почти 50 тысяч ресурсов с запрещенными БАДами

Роспотребнадзор заблокировал почти 50 тысяч ресурсов с запрещенными БАДами

В России заблокировали почти 50 тысяч интернет-ресурсов, которые занимались продажей запрещенных биологически активных добавок.

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