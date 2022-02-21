Гауптштурмфюрер СС Вилли Леман: тайна гибели прототипа Штирлица

Выдуманная Юлианом Семёновым история штандартенфюрера Штирлица (он же советский разведчик Максим Исаев) не слишком правдоподобна: русский человек вряд ли сумел бы так хорошо изображать немца, чтобы не вызвать подозрений у нацистской верхушки.