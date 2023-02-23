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Проверять водителей на опьянение начнут по-новому с 1 марта

Проверять водителей на опьянение начнут по-новому с 1 марта

Проверять водителей на опьянение начнут по-новому с 1 марта "Продувку" можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью Российских водителей с 1 марта начнут по новым правилам освидетельствовать на алкогольное опьянение, сообщает РИА Новости.

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