Хорошая акция от владельцев салона цветов

Владельцы салона цветов из Ростова-на-Дону решили совместить приятное с полезным. Недалеко от входа в торговую точку они разместили объявление, в котором сказано, что некоторые цветы можно забрать абсолютно бесплатно.
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