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"Место уклонистов — концлагеря и штрафбаты" - командир отделения 92 ОШБр

"Место уклонистов — концлагеря и штрафбаты" - командир отделения 92 ОШБр

Он заявляет, что для уклонистов на Украине должны быть созданы такие институты."С подобным положением вещей, когда добьют последнего добровольца, вас [уклонистов] все равно призовут в армию, причем сделают пушечным мясом" — пишет Маслов.

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Комментарии
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Махамбет Толеугазин
А они как хотели? Выбрали клоуна в президенты и он всё стадо погнал на убой. Цирк, да и только.
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