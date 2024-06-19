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  • Evgenija Palette
    Они и не собираются от нее отпадать... Это мы все суетимся. Рассуждаем про их совестливость...Когда можно брать все, ...Силуанов, Голиков...
  • Alexandr Harlov
    Господи, какие же они тупые!Ким Чен Ын из Сев...

Китайская торпеда с атомным двигателем

Китайская торпеда с атомным двигателем

27 июля 2022 77K прочитали Это не то, что наш "Посейдон", сейчас разберёмся. Кстати, нашёл статью на TOPWAR некоего Александра Тимохина за 2019 год - "Атомный дрон "Посейдон": бесполезное сверхоружие".

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