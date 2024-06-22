Новосибирская область попала в ТОП-10 по объему строительных работ

Критерий считается одним из важнейших показателей развития региона. В него включены строительство и реконструкция инженерных сооружений, жилых и нежилых зданий, индивидуальное строительство, текущий и капитальный ремонт.
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