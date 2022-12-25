Царь — ненастоящий? Польский арбитр помог Месси и Аргентине, а ФИФА испортила турнир

Самый подробный рассказ о том, как было организовано судейство на чемпионате мира-2022 в Катаре, что пошло не так и сколько серьезных ошибок было допущено.
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