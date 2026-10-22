Европейский союз намерен окончательно закрепить своё влияние на Западных Балканах. Это следует из заявления канцлера Германии Фридриха Мерца.
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