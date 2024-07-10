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Военный суд разъяснил, когда Беркович и Петрийчук получат право на УДО

Военный суд разъяснил, когда Беркович и Петрийчук получат право на УДО

Осужденные на шесть лет колонии за оправдание терроризма режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук получат право на УДО не ранее, чем по отбытии ими не менее трех четвертей срока наказания, сообщили ТАСС во 2-м Западном окружном военном суде.

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