Жители Кузнецка сделали подарок детской школе искусств в Токмаке

Учебному заведению в Токмаке исполнилось 65 лет. В этот знаменательный день в школе собрались уважаемые гости, включая представителей местных культурных учреждений, бывших учеников и выпускников, а также родителей нынешних воспитанников.
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