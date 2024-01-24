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Жена бросила меня в самый тяжелый момент …

Жена бросила меня в самый тяжелый момент …

Давно известно, что женщины первыми уходят от мужчин в двух случаях. «Вдруг», «внезапно», когда «все же было хорошо».

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