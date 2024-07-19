Между критикой и похвалой: Новосибирская область оказалась в заложниках «школьных оценок»

Пока Новосибирская область отбивается от критических замечаний по поводу срыва сроков по школьной концессии и пытается решить вопрос с их достраиванием, в Минпросвещения РФ, глава которого участвовал в погружении региона в это соглашение, взялись хвалить область за большое количество и высокую степень готовности школ и детсадов.