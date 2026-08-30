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Газета.ру

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Премьер ТРСК Устель: семь человек утонули, 237 спаслись при крушении судна у Гирне

Премьер ТРСК Устель: семь человек утонули, 237 спаслись при крушении судна у Гирне

Семь человек погибли при крушении судна у побережья Северного Кипра, спасены 237 человека. Об этом сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель, передает портал Kıbrıs Postası.

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