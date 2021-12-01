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Настя Ивлеева озадачила подписчиков новым фото с Элджеем

Настя Ивлеева озадачила подписчиков новым фото с Элджеем

Instagram/_agentgirl_ Блогер и телеведущая Настя Ивлеева заинтриговала пользователей Интернета после того, как опубликовала в Stories своего Instagram-канала фотографию своего бывшего супруга рэпера Элджея, с которым она совсем недавно развелась.

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