В Московском регионе - гололедица

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера среды. В столице и области до 20:00 7 февраля продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.
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