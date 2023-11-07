Милохин: «Зарабатываю в месяц примерно 700 000 рублей. В России было раза в три больше»милохинИзвестный 21-летний блогер Даня Милохин, который в настоящее время живет в Дубае и намерен стать бойцом, рассказал на ютуб-канале «100балльный репетитор», сколько он сейчас зарабатывает.