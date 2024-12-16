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Спасённых с танкера моряков доставили на допрос: Что на самом деле случилось с ними в Керченском проливе?

Спасённых с танкера моряков доставили на допрос: Что на самом деле случилось с ними в Керченском проливе?

SHOT сообщил, что спасённые моряки с танкра "Волгонефть 239" доставлены на допрос. Они могут пролить свет на то, что же на самом деле случилось накануне в Керченском проливе, почему затонули два судна, в том числе и их "Волгонефть 239".

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