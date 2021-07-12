Правдоруб

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НОН учтет решение судей Конституционного суда, но проверку Домники Маноле продолжит

На минувшей неделе судьи КС постановили, что положение закона, на основании которого причиной лишения полномочий судьи высшего судебного органа может быть установленный факт допущенного им конфликта интересов, противоречит Основному закону РМ.

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