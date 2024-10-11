Украинский шок в битве за Северск: Русские не лезут штурмовать «муравейники» в лоб, а хитро их обходят

Радомир Маркуш 10 октября 2024 г., 16:55 Наметился странный симбиоз украинской ципсоты и ряда российских «патриотических» тг-каналов На Северском направлении ВС РФ сформировали еще один выступ фронта, заняв Григорьевку (не путать со схожим названием населенного пункта Григоровка).