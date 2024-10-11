Радомир Маркуш 10 октября 2024 г., 16:55 Наметился странный симбиоз украинской ципсоты и ряда российских «патриотических» тг-каналов На Северском направлении ВС РФ сформировали еще один выступ фронта, заняв Григорьевку (не путать со схожим названием населенного пункта Григоровка).
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