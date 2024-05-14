Кузнецов признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина»

Евгений Кузнецов назван первой звездой встречи между «Рейнджерс» и «Каролиной». В ночь на 14 мая в Нью-Йорке прошел пятый матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз».
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