The Elder Scrolls Online получает дополнение Fallen Banners Dungeon и переработанные стартовые з...

The Elder Scrolls Online получает дополнение Fallen Banners Dungeon и переработанные стартовые зоныZeniMax Online Studios объявила о выпуске нового платного DLC и бесплатного обновления для ПК/Mac-версии MMORPG The Elder Scrolls Online (консолям, как обычно, придется подождать пару недель).