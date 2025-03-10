The Elder Scrolls Online получает дополнение Fallen Banners Dungeon и переработанные стартовые з...

The Elder Scrolls Online получает дополнение Fallen Banners Dungeon и переработанные стартовые зоныZeniMax Online Studios объявила о выпуске нового платного DLC и бесплатного обновления для ПК/Mac-версии MMORPG The Elder Scrolls Online (консолям, как обычно, придется подождать пару недель).
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