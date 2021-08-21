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Главные видео недели: хаос в Кабуле, угроза взрыва у Капитолия, момент падения Ил-112В

Главные видео недели: хаос в Кабуле, угроза взрыва у Капитолия, момент падения Ил-112В

Каждую неделю «360» делает подборку видео, которые смотрели и обсуждали все пользователи. В этот выпуск попали шокирующие кадры из Афганистана, прямой эфир угрожавшего взорвать бомбу в Вашингтоне, момент падения Ил-112В в Кубинке и не только.

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