Главные видео недели: хаос в Кабуле, угроза взрыва у Капитолия, момент падения Ил-112В

Каждую неделю «360» делает подборку видео, которые смотрели и обсуждали все пользователи. В этот выпуск попали шокирующие кадры из Афганистана, прямой эфир угрожавшего взорвать бомбу в Вашингтоне, момент падения Ил-112В в Кубинке и не только.