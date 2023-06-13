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Политолог Станкевич рассказал, что Берлускони всегда был против идей оттеснения России

Политолог Станкевич рассказал, что Берлускони всегда был против идей оттеснения России

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни.  Он четырежды возглавлял правительство страны и является рекордсменом по времени пребывания на посту премьер-министра.

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