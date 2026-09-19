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В США могут запретить устройства Apple, Samsung и Google — компании подозревают в нарушении патентов

В США могут запретить устройства Apple, Samsung и Google — компании подозревают в нарушении патентов

Начато расследование патентного спора Комиссия по международной торговле США (USITC) начала расследование в отношении Apple, Samsung и Google из-за предполагаемого нарушения патентов, связанных с аудиотехнологиями.

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