В США могут запретить устройства Apple, Samsung и Google — компании подозревают в нарушении патентов

Начато расследование патентного спора Комиссия по международной торговле США (USITC) начала расследование в отношении Apple, Samsung и Google из-за предполагаемого нарушения патентов, связанных с аудиотехнологиями.
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