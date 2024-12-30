Байден объявил о выделении Украине помощи на $2,5 млрд

Global Look Press/Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи размером чуть больше 2,5 миллиарда долларов, заявил действующий президент США Джо Байден.
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