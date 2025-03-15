Дорожники закрыли движение на трассах Пуровск — Коротчаево и Лабытнанги — Харп

На Ямале продолжили закрывать движение на дорогах из-за непогоды. Ограничения ввели на трассах между Пуровском и Коротчаево, Лабытнанги и Харпом, сообщили в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
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