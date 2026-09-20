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Мировое обозрение

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«Вернитесь, я всё прощу»: На Украине пообещали амнистию сбежавшим мужчинам

«Вернитесь, я всё прощу»: На Украине пообещали амнистию сбежавшим мужчинам

Разговоры о возможной амнистии для украинских мужчин, незаконно покинувших страну, прозвучали из уст человека, который еще недавно определял внешнюю политику Киева.

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