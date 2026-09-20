«Вернитесь, я всё прощу»: На Украине пообещали амнистию сбежавшим мужчинам

Разговоры о возможной амнистии для украинских мужчин, незаконно покинувших страну, прозвучали из уст человека, который еще недавно определял внешнюю политику Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым