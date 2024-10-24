Астраханские депутаты наградили активистов «Движения Первых»

Молодые люди принимают участие в проекте крупнейшего российского сообщества - «Школе Лидера». Накануне в Астраханской филармонии состоялось торжественное мероприятие Движения Первых, где по поручению спикера регионального парламента Игоря Мартынова, лучших активистов наградил руководитель фракции «Единая Россия» в областной Думе Олег Петелин.