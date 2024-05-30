Экономист рассказал, какой сюрприз Банк России готовит в июне

Банк России на заседании совета директоров 7 июня может рассмотреть повышение ключевой ставки с 16% до 17% из-за того, что инфляция не хочет замедляться, рассказал «Прайму» исполнительный директор Института экономики роста им.
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