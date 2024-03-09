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Глава МИД Польши Сикорский: присутствие сил НАТО на Украине не невообразимо

Глава МИД Польши Сикорский: присутствие сил НАТО на Украине не невообразимо

Идея о присутствии войск западных стран на Украине не является такой уж немыслимой. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

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