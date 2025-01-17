Врачи отключили пациента от системы жизнеобеспечения по нелепой ошибке

В США перепутали пациентов и отключили одного из них от системы жизнеобеспечения В американском штате Вашингтон сотрудники больницы случайно отключили систему жизнеобеспечения пациента без согласия его семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии