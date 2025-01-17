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Врачи отключили пациента от системы жизнеобеспечения по нелепой ошибке

Врачи отключили пациента от системы жизнеобеспечения по нелепой ошибке

В США перепутали пациентов и отключили одного из них от системы жизнеобеспечения В американском штате Вашингтон сотрудники больницы случайно отключили систему жизнеобеспечения пациента без согласия его семьи.

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