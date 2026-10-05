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Регионы России

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Максим Зайков назначен генеральным директором «Сбермобайла» с задачей формирования стратегии развития

Максим Зайков назначен генеральным директором «Сбермобайла» с задачей формирования стратегии развития

В рамках новой стратегии «Сбермобайл» планирует усилить свою роль в экосистеме Сбербанка и продолжить трансформацию от классической модели MVNO к более широкой модели телеком-бизнеса.

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