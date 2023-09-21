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Кто ответит за русских миротворцев

Кто ответит за русских миротворцев

В Карабахе убиты российские миротворцы Пятеро российских миротворцев, передвигавшихся на автомобиле УАЗ Патриот, погибли в районе села Джанятаг (Чанкатах) Мардакертского (Мартакертского) района Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

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Комментарии
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Я
Яна
Авторы видимо из тех, кто в свое время работали над проектом спецоперации. Очень уж большая заинтересованность ещё в одном конфликте. Заголовок прямо кричит об этом.
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13 час.

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