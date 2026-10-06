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Царьград

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Более 4000 участников соберутся на инженерном форуме в Перми

Более 4000 участников соберутся на инженерном форуме в Перми

XI Пермский инженерно-промышленный форум соберет более 4 тыс. участников в КВЦ «Пермь Экспо» 3 и 4 декабря.

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