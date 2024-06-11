В Приморье вскрылось крупное мошенничество при реализации нацпроекта

В Приморье возбуждены уголовные дела по факту мошенничества на общую сумму 800 тысяч рублей. Выявлены недобросовестные предприниматели, работавшие в рамках национального проекта «Демография», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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