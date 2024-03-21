Поиском пропавшей жительницы Новоаннинского займутся волонтёры Тридцать пять человек будут вести поиски без вести пропавшей 25-летней Марии Седовой, которая ушла из дома 30.
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Поиском пропавшей жительницы Новоаннинского займутся волонтёры Тридцать пять человек будут вести поиски без вести пропавшей 25-летней Марии Седовой, которая ушла из дома 30.