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Экспортные цены на российский коксующийся уголь вновь снижаются

Экспортные цены на российский коксующийся уголь вновь снижаются Экспортные цены на коксующийся уголь из России снова падают после краткого роста, вызванного аварией на шахте в Китае.

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