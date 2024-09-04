«Эффективная замена БМП-1»: Польша представила бронемашину Borsuk На проходящей сейчас выставке MSPO 2024 местная компания Huta Stalowa Wola представила Borsuk – новую БМП-амфибию.
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«Эффективная замена БМП-1»: Польша представила бронемашину Borsuk На проходящей сейчас выставке MSPO 2024 местная компания Huta Stalowa Wola представила Borsuk – новую БМП-амфибию.
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