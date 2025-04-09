Новая статья: Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: модернизируй свое рабочее прос...

Новая статья: Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: модернизируй свое рабочее пространство правильноЕсли вы проводите много времени за компьютером, что может быть лучше современной системы с большим экраном? Вариантов обустроить свое рабочее место — масса, и одним из них, несомненно, станет покупка моноблока.