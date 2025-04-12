БРОШУ ВСЁ И УЕДУ В ЖИРНОВСК! 12 городов региона признаны городами с благоприятной средой по итогам 2024 года.
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БРОШУ ВСЁ И УЕДУ В ЖИРНОВСК! 12 городов региона признаны городами с благоприятной средой по итогам 2024 года.