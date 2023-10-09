TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

673 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    ну пусть идет вместе с женой воевать, кому гнилая кровь нужна“Я горжусь людьми...
  • Людмила Абрамова
    не пускать в России таких гнид, не афишировать, не постить..быстрее забыть и всеВыступающая проти...
  • Игорь
    Не обеднеетДомработница укра...

Поклонники отказываются идти на концерт к Максу Барских из-за того, что он будет петь на мове

Поклонники отказываются идти на концерт к Максу Барских из-за того, что он будет петь на мове

33-летний певец Макс Барских объявил о переносе своего гастрольного тура по Америке на 2024 год. Ранее было запланировано его выступление в 7 городах, с первым концертом, который должен был состояться уже 16 сентября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДЗ
Денис Замилов
Да пускай хоть на санскрите поет в его случае все равно, кому он интересен? говнюк
Ответить
19 час.
ЕН
Егоров Николай
Интересно, кто пишет все эти статьи?
Ответить
18 час.
Ленский Игорь
Заднеприводное чмо
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх