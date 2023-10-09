Поклонники отказываются идти на концерт к Максу Барских из-за того, что он будет петь на мове

33-летний певец Макс Барских объявил о переносе своего гастрольного тура по Америке на 2024 год. Ранее было запланировано его выступление в 7 городах, с первым концертом, который должен был состояться уже 16 сентября.
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