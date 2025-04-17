На оленьей упряжке в Салехард. Копию Знамени Победы провезли по северным регионам

Наш город трудовой доблести принял «Арктическую эстафету Победы», завершив патриотическую акцию, направленную на сохранение исторической памяти о подвигах коренных народов Севера во время Великой Отечественной войны.
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