Российская студентка отдала мошенникам выплату за гибель отца на СВО

Второкурсница Уральского промышленно-экономического техникума стала жертвой мошенников, отдав почти 2,2 миллиона рублей, полученных от государства за гибель отца в зоне специальной военной операции (СВО).
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