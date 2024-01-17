Текслер поздравил Южный Урал с юбилеем: «Есть чем гордиться»

ЧЕЛЯБИНСК, 17 января, ФедералПресс. Челябинская область сегодня празднует свое 90-летие. Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей региона с юбилеем, отметив, что страницы истории Южного Урала насчитывают немало ярких свершений и побед.
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