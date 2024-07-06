На саммите НАТО в Вашингтоне ключевым станет вопрос увеличения производства вооружений и боеприпасов для Украины

Юбилейный саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Автор статьи в американском военно-политическом издании Defense News Марк Темницкий сделал свои предположения о том, какие темы станут ключевыми для обсуждения на встрече глав государств и министров обороны Североатлантического альянса в столице США.