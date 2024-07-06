НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

На саммите НАТО в Вашингтоне ключевым станет вопрос увеличения производства вооружений и боеприпасов для Украины

На саммите НАТО в Вашингтоне ключевым станет вопрос увеличения производства вооружений и боеприпасов для Украины

Юбилейный саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Автор статьи в американском военно-политическом издании Defense News Марк Темницкий сделал свои предположения о том, какие темы станут ключевыми для обсуждения на встрече глав государств и министров обороны Североатлантического альянса в столице США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх