Депутат Журавлев выразил надежду на успешные переговоры с США

Если Соединенные Штаты и РФ станут союзниками, то данному тандему в мире не будет никакой альтернативы, заявил "Известиям" депутат Госдумы от партии "Родина", первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.
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